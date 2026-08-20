L'énorme boulette d'un gardien chilien en MLS

Alexis Sanchez a-t-il vraiment misé sur le bon cheval ? Rien ne va au CF Montréal. En plus de s’obstiner à utiliser un nom de club qui claque quand même vachement moins que l’historique Impact, l’écurie montréalaise galère dans les tréfonds de la Conférence Est de la MLS , où elle squatte l’avant dernière place après avoir perdu la moitié de ses 20 matchs disputés depuis le début de la saison.

Anti-Neuer

Mais un mince espoir est apparu dans la nuit de mercredi à ce jeudi, où les Québécois sont allés s’imposer sur la pelouse du Crew de Columbus (1-2), décrochant ainsi leur cinquième succès de l’exercice 2026. Pourtant, la rencontre a pris une tournure dramatique à la 20 e minute. Alors que les visiteurs mènent déjà au score, le portier franco-chilien Thomas Gillier manque totalement l’anodine passe en retrait que lui adresse son défenseur Jalen Neal. …

JD pour SOFOOT.com