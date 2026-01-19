L'embrouille invraisemblable de Yehvann Diouf avec des ramasseurs

Remplaçant, mais pas spectateur. Au milieu d’une finale de Coupe d’Afrique chaotique, remportée par le Sénégal au bout des prolongations (1-0), une scène totalement lunaire a beaucoup fait réagir. Plusieurs vidéos montrent en effet le gardien sénégalais Yehvann Diouf poursuivi par de jeunes ramasseurs de balle marocains. Le portier de l’OGC Nice s’est même retrouvé par terre, traîné au sol par deux ramasseurs qui essayaient de récupérer… une serviette.

One of the many strange subplots of the night. Senegalese substitute goalkeeper Yehvann Diouf being attacked by flag bearers during the match after he hung Mendy’s towel in the goal. pic.twitter.com/eLgRnILkbS…

QB pour SOFOOT.com