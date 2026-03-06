 Aller au contenu principal
L’élimination de l’OL, une bonne nouvelle pour la FFF
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 09:11

Un casse-tête en moins. Avec l’élimination de l’Olympique lyonnais en Coupe de France face à Lens (2-2, 4 TAB 5), la FFF peut dorénavant souffler un peu . La finale, initialement prévue le samedi 23 mai, ne pourra pas se jouer au Stade de France en raison de travaux liés au « Grand Paris » : les lignes D et B du RER, qui desservent l’enceinte dionysienne, seront hors service durant tout le week-end. La trois F cherchait donc différentes solutions.

La province, une piste abandonnée ?

La première option pour que la grande finale se dispute dans l’enceinte mythique de Saint-Denis, était de décaler le match au vendredi 22 mai. Sauf que ça coinçait : si l’OL avait toujours été dans la course et potentiellement qualifié pour la finale de Ligue Europa le mercredi 20 mai, le calendrier devenait ingérable.

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
