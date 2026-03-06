L’élimination de l’OL, une bonne nouvelle pour la FFF

Un casse-tête en moins. Avec l’élimination de l’Olympique lyonnais en Coupe de France face à Lens (2-2, 4 TAB 5), la FFF peut dorénavant souffler un peu . La finale, initialement prévue le samedi 23 mai, ne pourra pas se jouer au Stade de France en raison de travaux liés au « Grand Paris » : les lignes D et B du RER, qui desservent l’enceinte dionysienne, seront hors service durant tout le week-end. La trois F cherchait donc différentes solutions.

La province, une piste abandonnée ?

La première option pour que la grande finale se dispute dans l’enceinte mythique de Saint-Denis, était de décaler le match au vendredi 22 mai. Sauf que ça coinçait : si l’OL avait toujours été dans la course et potentiellement qualifié pour la finale de Ligue Europa le mercredi 20 mai, le calendrier devenait ingérable. …

AR pour SOFOOT.com