2000 personnes arnaquées avec de faux billets pour le PSG
Qu’est-ce qu’on peut être naïf quand on rêve de voir Dembélé en vrai. Autour de 2000 personnes ont été victimes de revente de faux billets sur TikTok . Deux frères venant de l’Oise revendaient des fausses places pour des matchs du Paris Saint-Germain sur l’application chinoise. Avec leur compte nommé PSG places 75 , la magouille des deux escrocs leur aurait rapporté près de 400 000 euros . De quoi s’acheter beaucoup de vrais tickets…
Une lourde sanction
Le parquet de Paris a ouvert une enquête. L’un des deux frangins a été placé en détention, l’autre serait en fuite , rapporte Le Parisien . « Les investigations se poursuivent dorénavant sous la direction du juge d’instruction saisi » , indique le parquet de Paris. Les deux hommes risquent jusqu’à cinq ans de prison et 375 000 euros d’amende . Aujourd’hui, leur compte TikTok est fermé.…
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
