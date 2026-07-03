L'Egypte vient à bout de l'Australie aux tirs au but
Après 120 minutes de combat, l'Egypte a dû en passer par la fatidique séance de tirs au but pour écarter l'Australie et se qualifier pour le premier huitième de finale de son histoire en Coupe du monde (1-1, 2-4 TAB). Mohamed Salah et sa bande attendent désormais l'Argentine ou le Cap-Vert.
Australie 1-1, 2-4 TAB Égypte
Buts : Hany (55 e CSC) pour les Socceroos // Ashour (13 e ) pour les Pharaons
Tirs au but réussis : Irvine et Mabil pour l’Australie // Saber, Rabia, Salah et Abdelmaguid pour l’Egypte …
Par Tom Binet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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