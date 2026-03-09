L'effritement de la base loyaliste est un défi pour le nouveau dirigeant de l'Iran et pour la survie de la République islamique

* En Iran, les loyalistes sont la clé de la survie de la République islamique

* Les partisans de la ligne dure sont très bien organisés et capables de réprimer les dissidents

* L'étendue du soutien au système théocratique est remise en question

par Parisa Hafezi et Angus McDowall

Le nouveau guide suprême iranien est confronté à un assaut extérieur massif et à une colère interne croissante, à un moment où le soutien des idéologues purs et durs qui ont soutenu ses prédécesseurs est moins évident qu'auparavant.

L'ayatollah Mojtaba Khamenei , qui exerce une profonde influence au sein du corps des gardiens de la révolution iraniens et de leurs vastes réseaux commerciaux, a survécu aux frappes aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran au cours desquelles son père, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué il y a plus d'une semaine.

La télévision d'État a diffusé des images de partisans de la République islamique fêtant dans les rues son élection par un conseil clérical intransigeant, dimanche en fin de journée.

Pourtant, des entretiens menés par Reuters avec trois membres de la milice volontaire des gardiens, le Basij, ainsi qu'avec des Iraniens ordinaires, des fonctionnaires, des initiés et des analystes politiques, indiquent que la base de soutien de la République islamique est beaucoup plus étroite qu'elle ne l'était autrefois.

"La stratégie consistant à choisir un partisan de la ligne dure comme nouveau dirigeant consisterait à consolider la base, mais ils se retrouvent avec un cercle de partisans de plus en plus restreint", a déclaré Ali Ansari, professeur d'histoire moderne à l'université de St Andrews, au Royaume-Uni.

"Et plus cela durera, plus cela s'effilochera sur les bords", a-t-il ajouté.

La République islamique est née d'une révolution de 1979 soutenue par des millions d'Iraniens. Mais des décennies de pouvoir marquées par la corruption, la répression et la mauvaise gestion ont amoindri ce soutien, aliénant de nombreuses personnes ordinaires.

Il reste néanmoins un noyau de fidèles, qui se rendent régulièrement aux urnes pour soutenir le système islamique et qui descendent dans la rue pour écraser les manifestations de l'opposition.

"Je suis très heureux qu'il (Mojtaba Khamenei) soit notre nouveau dirigeant. C'est une gifle pour nos ennemis qui pensaient que le système allait s'effondrer avec l'assassinat de son père. Le chemin de notre défunt leader se poursuivra", a déclaré Zahra Mirbagheri, 21 ans, étudiante à l'université à Téhéran.

Très bien organisés et capables de se mobiliser rapidement, les loyalistes constituent toujours un obstacle majeur aux espoirs américains ou israéliens de changement de régime.

"Nous avons donné de nombreux martyrs. Ils se sont sacrifiés pour notre leader. Maintenant, nous devons montrer que le chemin du leader Khamenei continue", a déclaré Mahdi Rastegari, 32 ans, professeur de religion et membre du Basij.

"Nous donnerons même notre vie pour lui", a-t-il ajouté.

UN SOUTIEN DÉCLINANT

Le président américain Donald Trump avait précédemment rejeté la candidature de Mojtaba au poste de nouveau dirigeant suprême de l'Iran, et Israël a déclaré qu'il prendrait pour cible la personne qui dirigerait l'Iran.

Lors de la dernière élection présidentielle, le candidat le plus intransigeant, Saeed Jalili, a obtenu quelque 9 millions de voix au premier tour et 13 millions au second, selon les résultats officiels, soit une fraction des plus de 61 millions d'Iraniens habilités à voter.

Pourtant, la poursuite des bombardements fait craindre le chaos et l'oppression à ceux qui espèrent un changement.

"Les gardes et le système sont toujours puissants. Ils disposent de dizaines de milliers de forces prêtes à se battre pour maintenir ce régime en place. Nous, le peuple, nous n'avons rien", a déclaré Babak, 34 ans, un homme d'affaires d'Arak qui a demandé à ce que son nom de famille ne soit pas divulgué.

RÉSEAU DE CONTRÔLE

Leur chef ayant été tué le premier jour de la guerre et des fissures étant apparues au sein de la hiérarchie du pays, le soutien des partisans de la ligne dure à la République islamique va être mis à l'épreuve comme jamais auparavant.

Des hommes comme Rastegari, membre du Basij, représentent un réseau de pouvoir qui s'étend du bureau du guide suprême, aujourd'hui bombardé, dans le centre de Téhéran, jusqu'à chaque village et quartier de la ville.

Depuis la mort de Khamenei, les partisans de la ligne dure organisent chaque soir des cérémonies de deuil soutenues par l'État, malgré les bombes qui pleuvent sur le pays.

Parmi eux, on trouve des personnes prêtes à mourir en martyrs pour leur fervente croyance en un pouvoir exercé par ce qu'ils considèrent comme un religieux divinement guidé, et d'autres aux motivations plus mercantiles qui ont bénéficié de leur statut de partisans publics du système.

Un autre membre du Basij, Ali Mohammad Hosseini, travaille dans l'épicerie de son père dans la ville de Qom, un séminaire musulman chiite, et passe ses soirées à tenir des postes de contrôle pour dissuader toute manifestation publique de dissidence.

"La question la plus importante est de préserver le régime, et c'est ce que visent les Américains", a déclaré ce jeune homme de 29 ans, qui a ajouté qu'il soutiendrait le religieux qui remplacerait Khamenei, quel qu'il soit, par "devoir religieux" et qu'il était prêt à mourir pour lui.

Ce degré d'engagement n'est toutefois pas universel. Un autre membre du Basij, qui a demandé à ne donner que son prénom, Hassan, et le lieu où il se trouve, à Mashhad, ville sanctuaire chiite, a déclaré qu'il doutait de la survie de la République islamique.

"Nous devons être réalistes", a-t-il déclaré en évoquant les pressions américaines persistantes et les conséquences désastreuses des frappes aériennes dévastatrices.

Depuis des décennies, les membres du Basij et les autres personnes qui font preuve de loyauté envers le système bénéficient de privilèges, notamment de places préférentielles à l'université, d'offres d'emploi et de prêts bancaires subventionnés, mais l'effondrement de l'économie pourrait mettre fin à ces avantages.

"Nous n'avons même plus d'aéroports. Plus de ports. Comment vont-ils reconstruire cette économie?" a déclaré Hassan, 29 ans.