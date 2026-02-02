L'ÉCONOMIE MONDIALE-L'activité manufacturière mondiale s'améliore grâce à une demande croissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production manufacturière de la zone euro renoue avec la croissance

L'activité manufacturière du Japon et de la Corée du Sud progresse à un rythme pluriannuel

L'activité manufacturière chinoise s'accroît selon une enquête privée

Les enquêtes améliorent les perspectives des puissances exportatrices de l'Asie

(Les données sur l'activité manufacturière en Europe sont remaniées) par Leika Kihara et Indradip Ghosh

L'activité manufacturière mondiale s'est améliorée le mois dernier, avec une meilleure performance des principaux exportateurs asiatiques et un retour à l'expansion manufacturière dans la zone euro , ont montré des enquêtes privées lundi, suggérant que l'impact de l'augmentation des tarifs douaniers américains pourrait être passé pour l'instant.

L'indice HCOB des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière de la zone euro (PMI), compilé par S&P Global, a augmenté à 49,5 en janvier, contre 48,8 en décembre, son plus bas niveau depuis neuf mois, avec un retour à la croissance de la production après une contraction le mois précédent.

La croissance de l'activité manufacturière au Japon et en Corée du Sud, deux puissances exportatrices, a atteint des sommets pluriannuels, ce qui laisse entrevoir de meilleures perspectives.

L'activité manufacturière de la Chine 'est développée à un rythme plus rapide en janvier également, les commandes à l'exportation ayant rebondi, ce qui contraste avec un rapport officiel antérieur montrant un ralentissement de l'activité.

"Les exportations de la plupart des pays ont augmenté ces derniers mois, et nous pensons que les perspectives à court terme pour les secteurs manufacturiers asiatiques orientés vers l'exportation restent favorables", a déclaré Shivaan Tandon, économiste pour l'Asie chez Capital Economics.

LES EXPORTATEURS ASIATIQUES VOIENT UNE REPRISE DE LA DEMANDE

L'indice RatingDog China General Manufacturing Purchasing Managers' Index, compilé par S&P Global, est passé à 50,3 en janvier, contre 50,1 en décembre, dépassant la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction et atteignant son niveau le plus élevé depuis octobre. L'enquête optimiste reflète probablement le dynamisme des exportations chinoises qui a compensé la faiblesse de la consommation intérieure et a permis à la deuxième économie mondiale d'enregistrer une croissance de 5,0 % l'année dernière .

Le PMI S&P du Japon a atteint son niveau le plus élevé depuis août 2022, grâce à la forte demande de marchés clés tels que les États-Unis et Taiwan.

"L'industrie manufacturière japonaise a renoué avec la croissance au début de l'année 2026, les entreprises signalant les plus fortes hausses de la production et des nouvelles commandes depuis près de quatre ans", a déclaré Annabel Fiddes, directrice associée de l'économie chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI de la Corée du Sud a également augmenté,marquant la lecture la plus élevée depuis août 2024. Le mois dernier, le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance mondiale pour 2026 en raison de l'atténuation des craintes liées aux tarifs douaniers américains et de la poursuite du boom des investissements dans l'IA, qui a alimenté la richesse des actifs et les attentes en matière de gains de productivité.

L'amélioration des perspectives de la demande mondiale a contribué à l'expansion de l'activité industrielle dans toute l'Asie. L'indice PMI de Taïwan est passé de 50,9 en décembre à 51,7 en janvier, tandis que celui de l'Indonésie est passé de 51,2 à 52,6.

L'activité manufacturière indienne a progressé en janvier en raison d'une légère amélioration de la demande, bien que la hausse n'ait pas été suffisante pour accroître l'optimisme des entreprises ou augmenter de manière significative le nombre d'embauches.

LA PRODUCTION DE LA ZONE EURO RENOUE AVEC LA CROISSANCE

La production manufacturière dans la zone monétaire commune est repassée au-dessus du seuil de 50, à 50,5 en janvier, contre 48,9 en décembre.

L'activité des usines en Allemagne - la plus grande économie de la zone - a commencé 2026 sur une note positive, avec un retour à l'expansion de la production après une brève contraction en décembre. Dans le même temps, la France a enregistré son rythme d'expansion de la production le plus rapide depuis près de quatre ans.

Cependant, les secteurs manufacturiers de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Autriche sont tous restés en contraction.

"Bien qu'il soit trop tôt pour le dire, le PMI d'aujourd'hui pourrait signaler le début d'une convergence des taux de croissance dans le secteur manufacturier de la zone euro", a déclaré Paolo Grignani, économiste principal chez Oxford Economics.

"Dans l'ensemble, le secteur manufacturier européen est resté dans le marasme au début de l'année et rien n'indique clairement que la tendance latérale de la production est sur le point de s'arrêter"

En Grande-Bretagne , en dehors de l'Union européenne, le PMI manufacturier a atteint son plus haut niveau depuis août 2024, les flux de nouvelles commandes ayant augmenté au rythme le plus rapide depuis près de quatre ans.