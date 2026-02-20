 Aller au contenu principal
L'économie américaine peut croître d'au moins 3,5 % en 2026, déclare M. Bessent à Fox News
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Bessent sur le PIB dans les paragraphes 2-3)

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré vendredi à l'émission "The Will Cain Show" sur Fox News qu'il pensait que l'économie américaine pourrait croître d'au moins 3,5 % en 2026.

M. Bessent a attribué la croissance nettement plus faible de 1,4 % du produit intérieur brut enregistrée au quatrième trimestre à la fermeture partielle du gouvernement et aux amortissements élevés des pertes des constructeurs automobiles américains, affirmant que la croissance du PIB aurait pu être de 100 à 200 points de base plus élevée.

"C'est la fermeture la plus longue de l'histoire qui a provoqué l'effondrement du quatrième trimestre", a déclaré M. Bessent.

