L'échec du transfert d'un finaliste du Mondial 2022 à l'OL

Un Fofana n’en remplace pas un autre. En ce joli jour de deadline day , l’OL aurait du accueillir Youssouf Fofana en provenance de l’AC Milan, où l’entraîneur Ruben Amorim ne compterait pas l’associer avec Luka Modrić cette saison. Plusieurs médias avaient annoncé le prêt du milieu de 27 ans. Si le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Italiens, L’Équipe informe que Lyon n’aurait pas été en mesure de prendre en charge une partie de son salaire . L’OL n’a pas pu réaliser cette transaction car il n’a pas pu se libérer de plusieurs joueurs, comme Nicolás Tagliafico, avant 20 heures, heure de la fin du mercato en France.

Formé à Strasbourg avant de connaître 25 capes en équipe de France, Fofana avait formé une belle paire de milieu de terrain à Monaco avec Aurélien Tchouaméni. Il avait rejoint l’ASM en janvier 2020, juste avant la pandémie de Covid-19. Après son transfert à Milan, en 2022, Fofana avait disputé la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus. Il était entré en jeu lors des prolongations de la finale.…

UL pour SOFOOT.com