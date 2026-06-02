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L’avion du Brésil baptisé avant de décoller pour la Coupe du monde
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 14:35

L’avion du Brésil baptisé avant de décoller pour la Coupe du monde

L’avion du Brésil baptisé avant de décoller pour la Coupe du monde

Que leur volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel. Pour se porter chance avant la Coupe du monde, parce qu’il en faut toujours un peu, l’avion qui transportera ses joueurs brésilien aux Etats-Unisterre a été baptisé . Une tradition qui est courante dans le milieu aéronautique, et qui a un sens encore plus pieux dans un pays aussi croyant que le Brésil. La cérémonie a même été diffusée en direct sur la chaîne YouTube CazeTV. Et pour bénir un engin pareil, pas question de faire les choses à moitié avec deux canons à eau bénite qui ont été utilisés.

In Brasile trasmettono in diretta perfino il “battesimo” dell’aereo che porterà la Seleçao ai Mondiali. Sono sicuramente degli esaltati, però c’è un elemento di stupida euforia e ingenua trascendenza che noi abbiamo totalmente perso pic.twitter.com/pQYh9kCW7i…

MJ pour SOFOOT.com

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