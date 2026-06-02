Du lourd dans la liste de la Turquie pour la Coupe du monde

Du lourd dans la liste de la Turquie pour la Coupe du monde

Pour la patrie. Quelques jours après avoir dévoilé une liste élargie de 35 noms, le sélectionneur italien de la Turquie, Vincenzo Montella , a fait des choix forts et officialisé la liste des 26 joueurs qui l’accompagneront en Amérique du Nord pour aller y disputer la Coupe du monde .

Pourtant élu meilleur joueur du championnat danois et auteur de 21 passes décisives toutes compétitions confondues avec Midtjylland, Aral Şimşir est écarté de la liste , à l’instar de l’ancien marseillais Yusuf Sarı , du capitaine de Stuttgart Atakan Karazor et de l’avant-centre de Bournemouth Enes Ünal .…

VM pour SOFOOT.com