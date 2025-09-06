 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’Autriche et la Bosnie font le job, la Hongrie rattrapée en Irlande
Une belle soirée de samedi soir.

Les éliminatoires battent leur plein aux quatre coins de l’Europe en vue de la prochaine Coupe du monde. Dans le groupe H, l a Bosnie-Herzégovine garde la main, à la faveur d’un large succès sur la pelouse de Saint-Marin (0-6) . Une rencontre facilitée par l’expulsion rapide d’Alessandro Golinucci, fautif en position de dernier défenseur. Un long tir à ras de terre de Benjamin Tahirović puis un doublé de l’inévitable Edin Džeko à l’orée du dernier quart d’heure avaient mis les visiteurs en positon idéale. Avant un récital de fin de match. Un succès capital, d’autant que juste derrière l’Autriche a également trouvé la faille pour venir à bout de Chypre grâce à un penalty obtenu par Christoph Baumgartner et transformé par Marcel Sabitzer (1-0).…

