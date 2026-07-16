L'autorité de régulation britannique va enquêter sur TikTok concernant ses mesures de sécurité pour les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse de TikTok aux points 4 et 5)

L'autorité britannique de régulation des médias a ouvert jeudi une enquête sur TikTok afin de déterminer si sa filiale britannique a manqué à son devoir de protection des enfants contre les contenus préjudiciables ou continue de le faire.

Il y a un mois, le gouvernement a imposé une interdiction générale sur les réseaux sociaux pour les utilisateurs de moins de 16 ans et a mis en place des restrictions sur les plateformes de jeux vidéo et de streaming en direct.

Voici quelques détails supplémentaires concernant cette enquête:

* L’Ofcom examinera si la plateforme dispose de mesures permettant de déterminer si un utilisateur donné est un enfant, ainsi que de systèmes et de procédures adéquats pour empêcher les enfants de consulter des contenus préjudiciables.

* En mai, l’autorité de régulation avait déclaré que TikTok n’avait pas mis en place de mesures concrètes pour protéger les enfants britanniques contre les contenus en ligne préjudiciables.

* L’ouverture d’une enquête ne signifie pas que l’Ofcom soit parvenu à une conclusion quant à savoir si le fournisseur a manqué à ses obligations, a précisé l’autorité de régulation.

* TikTok a nié toute infraction: "Nous veillons rigoureusement à proposer des expériences adaptées à l’âge des utilisateurs grâce à des règles de plateforme élaborées par des experts et à des technologies avancées de détermination de l’âge, à l’instar des principaux acteurs du secteur", a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

* "Nous sommes convaincus que nous respectons nos obligations au titre de la loi sur la sécurité en ligne et nous travaillerons avec l’Ofcom pour le démontrer."