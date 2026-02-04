Rennes attend toujours le premier versement sur un transfert de l'été dernier

Les paiements refusés, c’est pour tout le monde. Passé par Rennes début 2025, Kazeem Olaigbe s’apprête encore à changer d’air en cette fin de mercato hivernal. L’ailier belge de 23 ans va retourner en Turquie , à Konyaspor , où il sera prêté ce mercredi par son club Trabzonspor.

Un premier versement d’1,7 million n’a pas été honoré

L’été dernier, le club de la mer Noire s’était entendu avec le Stade rennais pour recruter l’ancien joueur du Cercle Bruges contre un transfert estimé à 5 millions d’euros. Un accord assorti de paiements échelonnés, pratique courante sur le marché des transferts.…

CM pour SOFOOT.com