Le PSG étrille le Dinamo Minsk en Youth League
Dynamo Minsk 0-4 PSG
Buts : Cordier (18 e ), Mounguengue (29 e ,64 e ), Ayari (60 e ) pour le PSG
Tout en maîtrise. Le dernier club français en lice pour briller en Youth League n’a pas manqué de tranchant. D’entrée de jeu, les Titis n’ont rien laissé aux Biélorusses, s’accaparant le ballon et jouant libérés. C’est d’abord Thomas Cordier qui a montré la voie s’illustrant du talon à la suite d’un corner (0-1, 18 e ). Rien que ça.…
