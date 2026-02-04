Le PSG étrille le Dinamo Minsk en Youth League

Le PSG étrille le Dinamo Minsk en Youth League

Dynamo Minsk 0-4 PSG

Buts : Cordier (18 e ), Mounguengue (29 e ,64 e ), Ayari (60 e ) pour le PSG

Tout en maîtrise. Le dernier club français en lice pour briller en Youth League n’a pas manqué de tranchant. D’entrée de jeu, les Titis n’ont rien laissé aux Biélorusses, s’accaparant le ballon et jouant libérés. C’est d’abord Thomas Cordier qui a montré la voie s’illustrant du talon à la suite d’un corner (0-1, 18 e ). Rien que ça.…

SW pour SOFOOT.com