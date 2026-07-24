L’Australien Cristian Volpato finalement testé négatif à la cocaïne

Ces accusations n’étaient que de la poudre de perlimpinpin. Depuis quelques heures, Cristian Volpato, ayant participé à la Coupe du monde avec les Socceroos , défraie la chronique en Australie. L’ailier de Sassuolo avait été interpellé par la police pour un gros excès de vitesse (109km/h dans une zone à 60) aux alentours de Sydney. Pour ne rien arranger, l’Italo-australien avait été testé positif à la cocaïne.

Alors que les comparaisons avec un certain Mark Bosnich apparaissaient, peut-être que la police est allée trop vite en besogne. Quelques heures plus tard, la presse australienne nous apprend que Volpato a effectué un test urinaire, qui s’est révélé négatif. Une information qui change la donne au sujet de sa carrière, au-delà du délit routier effectué la veille. Le fin mot de l’histoire sera révélé durant le mois d’août, le temps que la police examine davantage l’échantillon recueilli au moment des faits.…

MP pour SOFOOT.com