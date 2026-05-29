L'Australie chipe un joueur à l'Italie avant la Coupe du monde

L'Australie chipe un joueur à l'Italie avant la Coupe du monde

Le choix de la raison ? La Fédération australienne de football a annoncé vendredi matin que l’international espoir italien Cristian Volpato représentera l’équipe nationale A de l’Australie . Le milieu de terrain de 2022 rejoindra la sélection à Los Angeles pour un pré-stage en vue de la Coupe du monde 2026.

Cristian Volpato (US Sassuolo Calcio) has been added to the CommBank #Socceroos train-on squad for the #FIFAWorldCup 2026™ and will join the pre-camp in Los Angeles, United States. 🗞️ Details: https://t.co/2zTnK0dpxK pic.twitter.com/w28751H15n…

CT pour SOFOOT.com