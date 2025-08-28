L'attaquant messin Brian Madjo décline la convocation du Luxembourg
16 ans et déjà très confiant.
Ce jeudi, le nouveau sélectionneur du Luxembourg Jeff Strasser a dévoilé sa liste pour le rassemblement du mois de septembre avec un absent à signaler : Brian Madjo . D’après les dires de l’entraîneur des Lions Rouges, la jeune pépite du FC Metz a refusé la convocation en équipe nationale . Une décision que l’avant-centre messin, titulaires à deux reprises « n’aurait pas prise seul ». …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer