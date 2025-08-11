L'Atlético Madrid signe un international italien
Les Colchoneros continuent leur mercato de costaud en toute discrétion.
Après Álex Baena, Dávid Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Clément Lenglet, Santiago Mouriño, Juan Musso, l’Atlético Madrid a officialisé ce lundi l’arrivée de Giacomo Rapsadori . L’attaquant, capable de jouer dans l’axe comme sur les ailes, arrive en provenance de Naples pour 22 patates. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer