L'Atlético inquiet par l'état de forme de deux joueurs cadres

Une (mauvaise) pierre, deux coups. Battus en finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad, ce samedi, l’Atlético de Madrid n’a pas gardé que des séquelles émotionnelles. Ademola Lookman et Alexander Alexander Sørloth ont laissé des plumes durant cette rencontre : l’international nigérian, sorti à l’heure de jeu contre toute attente, souffre d’un œdème à l’adducteur , alors que le géant norvégien a subi une contusion , selon Mundo Deportivo .

Zéro risque avant de défier Arsenal

Lookman et Sørloth étaient absents de la séance d’entraînement de l’Atlético lundi matin . Dans un communiqué, le club a annoncé le retrait des deux joueurs de l’entraînement collectif dans les prochains jours par mesure de précaution . Le club madrilène ne veut prendre aucun risque à l’approche de la double confrontation contre Arsenal , en demi-finales de la Ligue des champions (29 avril et 5 mai).…

CT pour SOFOOT.com