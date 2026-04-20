Débordements et affrontements en demi-finales de la Coupe de la CAF

Débordements et affrontements en demi-finales de la Coupe de la CAF

Une bien mauvaise image. Ce dimanche, de violents incidents ont éclaté en marge de la demi-finale retour de la Coupe de confédération de la CAF , entre l’Olympique Safi et l’USM Alger (1-1). Ces affrontements entre supporters dans le stade El Massira au Maroc ont causé près de 1h20 de retard pour le coup d’envoi.

Des débordements incontrôlables

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit le terrain partiellement envahi, et de nombreux lancers de fumigènes, chaises et bâtons en direction des supporters adverses . En raison de la tension palpable dans le stade, les joueurs algériens ont rejoint les vestiaires et refusé de reprendre le match. Sous la menace d’une défaite sur tapis vert, les joueurs ont finalement décidé de reprendre le match. …

AR pour SOFOOT.com