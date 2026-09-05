L'Atlético humilié à Bilbao
Athletic 3-0 Atlético
Buts : Williams (46 e ), Navarro (48 e ), Sancet (90 e )
Sale week-end pour les clubs madrilènes. Après le Real vendredi, c’est l’Atlético qui a mordu la poussière ce samedi. Et pas à moitié : les Colchoneros ont mangé une triple ration à Bilbao (3-0). Tout s’est passé en deuxième période : Nico Williams a ouvert le score 31 secondes après la reprise, d’une tête opportuniste (1-0, 46 e ) , et Robert Navarro a enfoncé le clou deux minutes plus tard (2-0, 48 e ) .…
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