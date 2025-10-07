L'Atlético de Madrid s’offre l’ancien directeur du football du Barça
Un habitué de la Liga.
C’est officiel, l’Atlético de Madrid a confirmé ce mardi la nomination de Mateu Alemany en tant que nouveau directeur du football professionnel masculin du club . L’Espagnol de 62 ans a rencontré le coach des Colchoneros , Diego Simeone, ainsi que Carlos Bucero, le directeur général du club madrilène. Selon le communiqué du club, Alemany aurait déjà rendu visite aux joueurs lors de leur entraînement de ce mardi matin.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer