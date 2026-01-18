L'Atlético assure l'essentiel face à Alavès
Atlético 1-0 Alavès
But : Sørloth (18ᵉ)
Service minimum. Pour le 550ᵉ match en Liga de Griezmann, l’Atlético Madrid a assuré l’essentiel ce dimanche après-midi en battant sur le plus petit des scores Alavès (1-0). Après un premier acte stérile et peu animé, les Colchoneros ont finalement pris les commandes de la partie au retour des vestiaires.…
TM pour SOFOOT.com
