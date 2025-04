L'Athletic assure face à Las Palmas, le Celta de Vigo coule Villarreal

Fortunes diverses.

Lors de la 33 e journée de Liga, l’Athletic a conforté sa 4 e place en dominant logiquement Las Palmas sur le plus petit des marges dans son antre de San Mamés (1-0). La formation d’Ernesto Valverde n’a pas perdu de temps pour faire la course en tête. Suite à une longue séquence de passes, Inigo Ruiz de Galarreta a lancé d’un petit lob subtil Iñaki Williams en profondeur, l’international ghanéen ne contrôle et marque du bout du pied suite à un bel enchaînement (5 e ). Malgré une pluie de changements et quelques biscottes, la rencontre en reste là. Avec cette précieuse victoire, les Basques ne reviennent qu’à trois petits points de l’Atlético, qui reçoit le Rayo Vallecano jeudi.…

TM pour SOFOOT.com