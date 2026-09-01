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L’Atalanta et Bakker, c’est fini
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 15:00
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L’Atalanta et Bakker, c’est fini

L’Atalanta et Bakker, c’est fini

Bakker à contrecœur. L’Atalanta a annoncé dans un communiqué publié ce mardi matin que Mitchel Bakker quittait Bergame , un an avant la fin de son contrat. Le Néerlandais de 26 ans, passé par le PSG et Lille notamment (où il était prêté), a été victime d’une rupture des croisés l’été dernier et sort d’une saison quasiment blanche , avec huit petites minutes disputées en 2026.

Une résiliation d’un commun accord

Arrivé en 2023, le latéral gauche a disputé en tout et pour tout 23 matchs en Lombardie . Dans le communiqué, la Dea « confirme que le club et Mitchel Bakker ont convenu d’un commun accord de résilier le contrat du joueur » , avant de continuer : « La famille Percassi, la famille Pagliuca et l’ensemble du club souhaitent à Mitchel beaucoup de succès, tant sur le plan professionnel que personnel, pour cette nouvelle étape de sa carrière » .…

LP pour SOFOOT.com

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