L’ASSE fait parler d’elle un soir de Ligue des champions

Retour vers le futur, ou plutôt vers le passé. Ce mercredi soir, on a pris la DeLorean et remonté le temps. Le nom de l’ASSE évoqué un soir de Ligue des champions , cela n’était plus arrivé depuis une éternité. À l’occasion du quart de finale retour de la plus belle des compétitions de clubs, remporté par le Bayern Munich face au Real Madrid (4-3), les supporters bavarois ont apporté leur soutien en tribune à leurs homologues stéphanois.

En français dans le texte

On joue la 67 e minute de jeu, le choc entre Roten et Merengue a pris une dimension folle. Puis la journaliste bord terrain de Canal +, Margot Dumont , surgit. « Il y a eu une petite banderole en français de la part des supporters bavarois en soutien aux ultras français » , rapporte-t-elle. Cette banderole ? « La passion ne se dissout pas, soutien aux ultras français ». …

VM pour SOFOOT.com