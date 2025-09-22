L’AS Saint-Étienne rompt avec Roland Romeyer, accusé de harcèlement et d’outrages sexistes
Un statut déboulonné.
Roland Romeyer n’était plus le patron de l’AS Saint-Étienne depuis la vente à Kilmer Sports Ventures (KSV) en juin 2024, mais il avait conservé les costumes de président du musée des Verts et de l’association caritative ASSE Cœur-Vert. Il a été prié par courrier de se retirer, fin août, après l’ouverture d’une enquête préliminaire « sous le chef de harcèlement et outrages sexistes, aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité » , explique L’Équipe .…
CG pour SOFOOT.com
