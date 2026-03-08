L’AS Saint-Étienne licencie officiellement son entraîneur

Non, pas Montanier, l’autre. Alors que l’équipe masculine de l’AS Saint-Étienne enchaîne les succès et se retrouve bien placée dans la course à la montée en Ligue 1, du côté de la section féminine, on lutte plutôt pour ne pas descendre en D2. Juste après un message pour honorer la journée internationale des droits des femmes , le club forézien a publié un bref communiqué officialisant le licenciement de son entraîneur Sébastien Joseph.

À l’issue de la procédure disciplinaire engagée le 11 février dernier à l'encontre de l’entraîneur de son équipe professionnelle féminine, l’AS Saint-Étienne a décidé de mettre fin au contrat la liant avec Sébastien Joseph. ℹ️ https://t.co/cOQa9asd43 pic.twitter.com/UQofKkiqQ9…

JD pour SOFOOT.com