information fournie par So Foot • 02/04/2025 à 13:32

L’AS Saint-Étienne fait la part belle aux joueurs du cru, pas le Stade de Reims

Le grand cru du Forez.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football (CIES) s’est intéressé à l’ancrage territorial des clubs professionnels, en établissant les pourcentages des joueurs nationaux dans les effectifs et les joueurs du pays formés au club utilisés en équipe première. En Ligue 1, le club le plus relié avec son territoire est l’AS Saint-Étienne , avec un indice de 77,8 sur 100, pour 79% de joueurs de nationalité française dans son effectif et 36,8% de Français formés au club utilisés en Ligue 1.…

TJ pour SOFOOT.com