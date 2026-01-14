L’AS Rome met la main sur un grand espoir de l’OM
22 matchs, cinquième recrue la plus chère. C’est officiel, Robinio Vaz n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille . L’attaquant de 18 ans s’est engagé avec l’AS Rome pour quatre ans et demi, contre un joli chèque de 25 millions d’euros assorti d’un pourcentage à la revente de 10%. Un joli pactole récupéré par l’OM, pour un joueur prometteur qui laisse tout de même un goût d’inachevé sur la Canebière. À Rome, il portera le numéro 78, en référence au département des Yvelines dont il est originaire.
✍️ Robinio Vaz è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺 📄 https://t.co/6t3OTAOynk#ASRoma pic.twitter.com/nyNcYqnkCu…
TJ pour SOFOOT.com
