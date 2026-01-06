L'AS Roma peut dire merci à ses avants-centres
Lecce 0-2 Roma
Buts : Ferguson (14 e ), Dovbyk (71 e )
Neufs de cœur.…
L'Algérie s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale de la CAN-2025 en éliminant la RD Congo (1-0) tout au bout d'une prolongation irrespirable grâce à un but d'Adil Boulbina à la 119e minute. Les Fennecs du sélectionneur Vladimir Petkovic affronteront au ... Lire la suite
Les Citizens n’ont pas seulement perdu deux points face à Chelsea. Ce mardi, Pep Guardiola a annoncé que le défenseur central Rúben Dias serait indisponible pendant six semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le Portugais s’est blessé dimanche dernier ... Lire la suite
Et si la solution se trouvait dans le troc ? À l’affût des bonnes affaires à cause de ses finances, le FC Barcelone ferait les yeux doux à Leon Goretzka , pilier de l’entrejeu du Bayern Munich. Libre en juin prochain, le milieu allemand pourrait débarquer en Catalogne. ... Lire la suite
Le banc ne devrait pas rester vide bien longtemps. Après le départ de Liam Rosenior à Chelsea ce mardi, c’est Gary O’Neil, grand favori pour prendre son poste au Racing Club de Strasbourg , qui devrait être choisi, selon L’Équipe. L’Anglais de 42 ans, sans club ... Lire la suite
