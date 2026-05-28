L'AS Monaco aurait trouvé

Monaco do Brasil . Sur le départ après la non-qualification en Ligue des champions de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli devrait être remplacé par un certain Filipe Luis. D’après Fabrizio Romano et L’Équipe , l’ancien latéral brésilien a trouvé un accord de principe avec le club de la principauté ces dernières heures.

Filipe Luis était libre de s’engager où il le souhaitait depuis son départ de Flamengo en mars dernier. À la tête du club brésilien, l’ex joueur de Chelsea et de l’Atlético Madrid avait remporté cinq trophées. Pour un club qui n’a plus remporté de titre depuis 2017, ce hard-skill dans son CV devait être un critère important aux yeux de la direction de l’ASM. …

MBC pour SOFOOT.com