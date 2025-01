L'AS Monaco a trouvé son nouvel attaquant

Un Cyborg en Principauté ?

En se décrivant ironiquement lors d’une interview accordée au média britannique The i Paper il y a quelques mois comme un mélange d’Erling Haaland et de Harry Kane, Mika Biereth et ses 21 printemps avait peut-être à ce moment-là fini de convaincre les dirigeants monégasques de sortir le chéquier pour s’attirer ses services. Ce samedi, l’ASM a officialisé l’arrivée du Danois en provenance de Sturm Graz pour 13 millions d’euros et des bonus. Un prix qui se justifie par tous ses pions empilés en Suisse : en un an à peine, Biereth a claqué 23 buts en 47 matchs.…

AL pour SOFOOT.com