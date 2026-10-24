L'AS Monaco a trouvé la solution pour remplir Louis-II

Les mauvaises langues diront merci au foot féminin pour l’inspiration. Le Stade Louis-II n’a jamais eu la réputation de compter parmi les chaudrons du championnat de France, mais pour le match contre Lille prévu ce dimanche après-midi (coup d’envoi à 15 heures), la direction de l’AS Monaco semble avoir trouvé une solution : inviter 3000 enfants. L’initiative n’est pas nouvelle puisqu’elle a vu le jour en 2021 et a permis jusqu’à présent d’attirer 25 000 fans dans les travées.

Avec une capacité totale réduite à 10 500 places en raison de travaux de rénovation, le club du Rocher devrait ainsi réaliser l’une de ses meilleures affluences de la saison, puisque près de 9500 spectateurs (invités compris) sont attendus pour voir le cinquième de Ligue 1 recevoir les Dogues, quatrièmes mais avec le même nombre de points (14).…

JD pour SOFOOT.com