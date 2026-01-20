L'arrivée des héros du Sénégal dans la nuit à Dakar

L'arrivée des héros du Sénégal dans la nuit à Dakar

Toujours sur son nuage. Vingt-quatre heures après le sacre continental décroché face au Maroc après une finale irrespirable (0-1, a. p.), les Lions de la Teranga ont fait leur retour à Dakar, accueillis en héros dans le boucan de la foule . Dans la nuit de lundi à mardi, un peu après minuit, l’avion des champions s’est posé sur le tarmac de l’aéroport Dakar-Blaise Diagne, où des centaines de supporters patientaient depuis des heures.

Arrivée des CHAMPIONS D'AFRIQUE accueillis par le Président de la République @PR_Diomaye et le chef du Gouvernement @SonkoOfficiel ⭐️⭐️🏆🏆 pic.twitter.com/9MgIqqRHIZ…

CM pour SOFOOT.com