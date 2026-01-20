 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'arrivée des héros du Sénégal dans la nuit à Dakar
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 09:09

L'arrivée des héros du Sénégal dans la nuit à Dakar

L'arrivée des héros du Sénégal dans la nuit à Dakar

Toujours sur son nuage. Vingt-quatre heures après le sacre continental décroché face au Maroc après une finale irrespirable (0-1, a. p.), les Lions de la Teranga ont fait leur retour à Dakar, accueillis en héros dans le boucan de la foule . Dans la nuit de lundi à mardi, un peu après minuit, l’avion des champions s’est posé sur le tarmac de l’aéroport Dakar-Blaise Diagne, où des centaines de supporters patientaient depuis des heures.

Arrivée des CHAMPIONS D'AFRIQUE accueillis par le Président de la République @PR_Diomaye et le chef du Gouvernement @SonkoOfficiel ⭐️⭐️🏆🏆 pic.twitter.com/9MgIqqRHIZ…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Contre Brest, l’OL a brisé une série vieille de 15 ans
    Contre Brest, l’OL a brisé une série vieille de 15 ans
    information fournie par So Foot 20.01.2026 10:31 

    La fin d’une ère. Maxime Gonalons, Anthony Lopes, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Rayan Cherki… La liste des joueurs formés à l’Olympique lyonnais est évidemment non exhaustive tant elle est longue. Aujourd’hui, ... Lire la suite

  • CAN 2025 : Kylian Mbappé et Luis Enrique à la rescousse de Brahim Diaz
    CAN 2025 : Kylian Mbappé et Luis Enrique à la rescousse de Brahim Diaz
    information fournie par France 24 20.01.2026 10:25 

    Kylian Mbappé et Luis Enrique ont pris la défense de Brahim Diaz après sa panenka ratée en finale de la CAN.

  • Podcast : Le Footox spécial Sénégal-Maroc est disponible !
    Podcast : Le Footox spécial Sénégal-Maroc est disponible !
    information fournie par So Foot 20.01.2026 10:17 

    Encore sous le choc de la finale dingue entre le Sénégal et le Maroc ? Alors cet épisode de Footox est fait pour vous. Pour ce nouvel opus, le podcast gratuit de la rédaction de So Foot revient sur cette finale de CAN dingue qui a vu le Sénégal triompher du Maroc ... Lire la suite

  • Mathys Tel encore écarté par Tottenham
    Mathys Tel encore écarté par Tottenham
    information fournie par So Foot 20.01.2026 09:52 

    On me voit, on me voit plus… Définitivement transféré à Tottenham durant l’été après avoir plafonné au Bayern, Mathys Tel se retrouve de nouveau dans une impasse . Pas franchement indispensable aux yeux de Thomas Frank, en témoignent ses six petites titularisations ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank