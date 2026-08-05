L'armée israélienne dit mener des frappes contre le Hezbollah au Sud-Liban

L'armée israélienne a annoncé mercredi mener des frappes ciblées dans le sud du Liban en réponse à une "violation commise par le Hezbollah", au lendemain d'une nouvelle série de pourparlers entre Israël et le Liban.

Tsahal avait auparavant émis un ordre d'évacuation pour le village de Mansouri, précisant qu'elle projetait d'intervenir contre la milice pro-iranienne du Hezbollah dans cette zone.

Il s'agissait du premier avertissement publié en ligne par l'armée à l'intention de la population libanaise depuis plus d'un mois.

Le 26 juin, le Liban et Israël ont conclu un accord de sécurité négocié par les États-Unis visant à apaiser les hostilités le long de la frontière, mais Israël a déclaré qu’il maintiendrait une zone de sécurité dans le sud du Liban afin d’éliminer la menace que représente selon lui le Hezbollah.

(Rédigé par Nayera Abdallah, Maya Gebeily et Menna Alaa El-Din; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)