 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'armée israélienne dit mener des frappes contre le Hezbollah au Sud-Liban
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

L'armée israélienne a annoncé mercredi mener des frappes ciblées dans le sud du Liban en réponse à une "violation commise par le Hezbollah", au lendemain d'une nouvelle série de pourparlers entre Israël et le Liban.

Tsahal avait auparavant émis un ordre d'évacuation pour le village de Mansouri, précisant qu'elle projetait d'intervenir contre la milice pro-iranienne du Hezbollah dans cette zone.

Il s'agissait du premier avertissement publié en ligne par l'armée à l'intention de la population libanaise depuis plus d'un mois.

Le 26 juin, le Liban et Israël ont conclu un accord de sécurité négocié par les États-Unis visant à apaiser les hostilités le long de la frontière, mais Israël a déclaré qu’il maintiendrait une zone de sécurité dans le sud du Liban afin d’éliminer la menace que représente selon lui le Hezbollah.

(Rédigé par Nayera Abdallah, Maya Gebeily et Menna Alaa El-Din; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank