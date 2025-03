L'Argentine qualifiée pour la Coupe du monde 2026 sans jouer

Un joli coup de bol(ivie).

Même s’il n’y avait pas trop de suspens, l’Argentine a validé plus tôt que prévu son ticket pour le supermondial de 48 équipes en 2026. Lionel Messi et sa bande doivent leur place au très triste match nul de la Bolivie face à l’Uruguay (0-0) . Darwin Núñez et Federico Valverde sont entrés en fin de match côté uruguayen. Avec 16 points d’avance sur le premier non qualifié et cinq matchs encore à jouer, l ‘Argentine ne peut plus chuter à la huitième place de la zone sudaméricaine et devient officiellement la septième nation du Mondial 2026. Elle peut donc accueillir sereinement le Brésil au Monumental, dans la nuit de mardi à mercredi.…

UL pour SOFOOT.com