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Les supporters sénégalais graciés sont rentrés
information fournie par So Foot 26/05/2026 à 09:28

Les supporters sénégalais graciés sont rentrés

Les supporters sénégalais graciés sont rentrés

Tout est bien qui finit bien. Les supporters sénégalais qui ont été emprisonnés après les violences survenues lors de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc ont été gracié par le roi du Maroc Mohammed VI samedi avant de rentrer au Sénégal ce dimanche.

Une grâce pour des « considérations humaines »

Plusieurs supporters sénégalais avaient été interpellés après des heurts survenus après le penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel lors de la finale de la CAN le 18 janvier dernier. En février la justice marocaine a condamné 18 personnes à des peines allant de trois mois à un an de prison pour « hooliganisme ». Trois supporters ont été libérées au terme de leur trois mois de prison, la grâce du 23 mai concerne les quinze autres pour des « considérations humaines ».

LB pour SOFOOT.com

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