Avec Ernest Nuamah mais sans Abdul Samed : la liste du Ghana pour le Mondial

Avec Ernest Nuamah mais sans Abdul Samed : la liste du Ghana pour le Mondial

Les 28 Black Stars sont là. Le tout frais entraîneur du Ghana, Carlos Queiroz, a annoncé la liste des 28 joueurs qui prendront part à la préparation de son équipe pour le Mondial. Parmi les convoqués, 5 gardiens, qui pourraient être réduits à trois avant le début de la compétition. Aux côtés des gros noms Antoine Semenyo, Iñaki Williams et André Ayew, plusieurs joueurs (ou anciens joueurs de Ligue 1) devraient prendre part au tournoi à l’image du revenant Ernest Nuamah et du Rennais Alidu Seidu.

🚨 Head Coach Carlos Queiroz has named a 28-man squad for the #BlackStars training camp in Cardiff, ahead of the international friendly against Wales. 🇬🇭🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ✍🏾 more on: https://t.co/jIocMv6M29 pic.twitter.com/NrvMXGAiqa…

TC pour SOFOOT.com