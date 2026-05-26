Pep Guardiola a réagi à son meme iconique

Un mystère de moins. Lors de son jubilé, Pep Guardiola a raconté les coulisses de plusieurs memes qui ont marqué l’histoire d’internet et des réseaux sociaux.

Vidéos virales et pardon accordé de Fernandinho

C’est Bernardo Silva qui a ouvert les hostilités en demandant à son coach à qui il parlait à sur le banc (vide) de l’Emirates Stadium. Mort de rire et après une relance de la présentatrice, le technicien catalan a simplement hoché la tête de manière négative indiquant qu’il n’avait pas de réponse.…

LB pour SOFOOT.com