L'Argentine bientôt exclue des Coupes du monde ?

Bon, on va se calmer un peu. Quelques jours après la victoire de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde (1-0), une pétition improbable a émergé sur les internets. Nommée « Argentina Out » , l’objectif de celle-ci est tout simplement d’exclure l’Argentine des prochaines Coupes du monde . La conséquence du favoritisme supposé dont bénéficierait l’ Albiceleste sur les derniers Mondiaux.

Une pétition proche du record

Signée par des internautes de près de 170 pays, la pétition a réuni 23 316 108 signatures en moins d’une semaine (l’objectif initial étant de cinq millions de signatures). Ce nombre impressionnant est d’ailleurs proche du record – toutes pétitions confondues – de 24 319 181 signatures (provenant de 160 pays), obtenu par la pétition « Jubilee 200 » lancée en 1997 pour annuler les dettes économiques des pays les plus démunis.…

AB pour SOFOOT.com