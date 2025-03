information fournie par So Foot • 14/03/2025 à 10:46

L'arbitre Szymon Marciniak dément avoir été influencé par Kylian Mbappé

Besoin de personne.

L’UEFA a communiqué ce jeudi après-midi pour dissiper les doutes, et Szymon Marciniak aussi ! L’arbitre du très polémique huitième de finale entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid a clarifié la situation autour du tir au but invalidé de Julian Álvarez.…

