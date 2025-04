information fournie par So Foot • 07/04/2025 à 13:38

L’arbitre prévu pour PSG-Aston Villa n’avait pas laissé un bon souvenir à Monaco

Messieurs, il ne faudra pas contester mercredi soir.

Les arbitres italiens et le Paris-Saint Germain, une histoire qui sourit aux parisiens. Après Davide Massa contre Stuttgart (4-1) en janvier et le huitième de finale aller contre Liverpool (0-1) il y a un mois, c’est un autre Italien qui sera au sifflet du quart de finale aller entre le PSG et Aston Villa ce mercredi 21 heures au Parc des Princes.…

QT pour SOFOOT.com