L'arbitre Jérémie Pignard réagit aux propos de Pablo Longoria

Un pour tous, tous pour Jérémy Stinat.

Voilà le message que font passer les arbitres français depuis la sortie polémique de Pablo Longoria samedi soir. Ils ont d’ailleurs porté plainte pour diffamation , le président de l’OM ayant ouvertement parlé de corruption. Jérémie Pignard, désormais bien installé dans le paysage, a pris la parole sur cette actualité dans les colonnes de L’Equipe mercredi. « On est tous solidaires de Jérémy Stinat. Le président de l’OM a touché à notre famille, celle des arbitres , regrette-t-il. Des polémiques, il y en a toujours et parfois à juste titre parce que l’on fait des erreurs. Mais quand c’est infondé comme ce week-end, avec en plus tout ce qui s’est passé avec sa vie privée, les limites ont été dépassées. On a tous été choqués. » …

QB pour SOFOOT.com