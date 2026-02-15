 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'arbitre de Monaco-PSG est connu
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 13:21

L'arbitre de Monaco-PSG est connu

L'arbitre de Monaco-PSG est connu

Une bonne nouvelle… pour les deux équipes ? L’UEFA a communiqué ce dimanche sur l’arbitre qui officiera mardi soir, lors du barrage aller de Ligue des champions entre Monaco et le PSG . Il s’agit de l’Espagnol Jesús Gil Manzano , visage bien connu des habitués de ces soirées européennes. Il sera secondé par son compatriote Carlos del Cerro Grande à la vidéo.

L’homme en noir a déjà dirigé un match de chacun des deux clubs cette saison, avec à chaque fois une issue plutôt positive. C’était à Leverkusen pour le PSG , qui s’était imposé sur un score fleuve (2-7), avec une expulsion de part et d’autre à la clé. L’Espagnol était également au sifflet lors du match nul obtenu dans ce même stade Louis II par l’ASM face à Manchester City (2-2) , en début de compétition. Si cette soirée constituait une première commune entre l’Espagnol et les Monégasques en C1, les Parisiens eux le croiseront pour la sixième fois en cinq ans (pour une seule défaite).…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Bayern perd Manuel Neuer sur blessure
    Le Bayern perd Manuel Neuer sur blessure
    information fournie par So Foot 15.02.2026 12:42 

    Papy a de plus en plus de mal à résister. Sorti à la pause samedi lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder, Manuel Neuer souffre d’une déchirure musculaire au mollet gauche . Une mauvaise nouvelle communiquée par le club lui-même, sans préciser la durée ... Lire la suite

  • Le pilote français Florian Miot franchit la ligne d'arrivée et remporte la 50e édition de l'Enduropale, lors de la course "vintage" sur sable organisée au Touquet, dans le nord de la France, le 13 février 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    A l'Enduropale du Touquet, adrénaline, "poireaux" et public en fusion pour la 50e édition
    information fournie par AFP 15.02.2026 12:27 

    Les cinquantièmes hurlants: l'Enduropale du Touquet, plus grande course de motos sur sable au monde selon ses organisateurs, fête ce week-end sa 50e édition dans le bruit et la fureur des 3.000 concurrents et 700.000 spectateurs attendus. Le temps d'un week-end, ... Lire la suite

  • Moto: l'Enduropale du Touquet fête sa 50e édition, 700.000 spectateurs attendus
    Moto: l'Enduropale du Touquet fête sa 50e édition, 700.000 spectateurs attendus
    information fournie par AFP Video 15.02.2026 12:18 

    Un circuit de 15 kilomètres sur le sable de la côte d'Opale, 2.800 participants sur différentes épreuves et 700.000 spectateurs attendus: l'Enduropale du Touquet (Pas-de-Calais), plus grande course de motos sur sable au monde selon les organisateurs, fête jusqu'à ... Lire la suite

  • Biathlon - Poursuite 12,5 km hommes
    JO 2026/Biathlon-Le Français Emilien Jacquelin médaillé de bronze de la poursuite
    information fournie par Reuters 15.02.2026 12:05 

    Emilien ​Jacquelin a décroché dimanche ​la médaille ​de bronze ⁠de la ‌poursuite, la 13e ​de ‌la délégation ⁠française aux Jeux ⁠olympiques de ‌Milan-Cortina. L'Isérois de ⁠30 ‌ans ⁠a été ⁠devancé ‌par le Suédois ​Martin ‌Ponsiluoma, en or, ​et ⁠le Norvégien Sturla ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank