L'arbitre de Monaco-PSG est connu

Une bonne nouvelle… pour les deux équipes ? L’UEFA a communiqué ce dimanche sur l’arbitre qui officiera mardi soir, lors du barrage aller de Ligue des champions entre Monaco et le PSG . Il s’agit de l’Espagnol Jesús Gil Manzano , visage bien connu des habitués de ces soirées européennes. Il sera secondé par son compatriote Carlos del Cerro Grande à la vidéo.

L’homme en noir a déjà dirigé un match de chacun des deux clubs cette saison, avec à chaque fois une issue plutôt positive. C’était à Leverkusen pour le PSG , qui s’était imposé sur un score fleuve (2-7), avec une expulsion de part et d’autre à la clé. L’Espagnol était également au sifflet lors du match nul obtenu dans ce même stade Louis II par l’ASM face à Manchester City (2-2) , en début de compétition. Si cette soirée constituait une première commune entre l’Espagnol et les Monégasques en C1, les Parisiens eux le croiseront pour la sixième fois en cinq ans (pour une seule défaite).…

TB pour SOFOOT.com