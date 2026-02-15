 Aller au contenu principal
Rennes vole au secours de Brice Samba
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 14:43

Sacré semaine pour Brice Samba. Mis à l’écart à Lens la semaine passée, le gardien rennais a brillé vendredi soir dans la victoire des siens face au PSG . De quoi retrouver le sourire quelques instants, avant de voir la chaîne L’Équipe l’accuser de sorties régulières (dans lesquelles serait également impliqué le président du club Arnaud Puille), ayant conduit à cette mise sur le banc de la part d’Habib Beye. Des accusations démenties ce dimanche par son club via un communiqué.

Réaction du SRFC suite aux accusations graves prononcées sur la chaîne L’Équipe ⤵️…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
