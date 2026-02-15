Le Bayern perd Manuel Neuer sur blessure
Papy a de plus en plus de mal à résister. Sorti à la pause samedi lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder, Manuel Neuer souffre d’une déchirure musculaire au mollet gauche . Une mauvaise nouvelle communiquée par le club lui-même, sans préciser la durée d’indisponibilité à venir pour le dernier rempart bavarois. Le jeune Jonas Urbig, 22 ans, aura donc pour mission d’assurer l’intérim en attendant le retour du patron.
ℹ️ Manuel Neuer fällt vorerst aus Manuel Neuer hat sich beim gestrigen Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den SV Werder Bremen einen Faserriss in der linken Wade zugezogen. 🔗 https://t.co/uky44o3PJw Gute Besserung, Manu! 🙏 pic.twitter.com/AZn4TtAfL3…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer