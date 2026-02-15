 Aller au contenu principal
Nottingham Forest tient son nouvel entraîneur
15/02/2026 à 14:55

En course pour une double relégation en une seule saison ? Remercié par Wolverhampton en novembre dernier, Vítor Pereira a déjà retrouvé un poste en Premier League . Le technicien portugais va prendre la suite de Sean Dyche, viré ce vendredi par Nottingham Forest . Pereira a signé un contrat de dix-huit mois avec les Reds , actuels dix-septièmes de Premier League et pleinement engagés dans la lutte pour leur survie dans l’élite du football anglais.

TB pour SOFOOT.com

