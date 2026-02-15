Nottingham Forest tient son nouvel entraîneur

En course pour une double relégation en une seule saison ? Remercié par Wolverhampton en novembre dernier, Vítor Pereira a déjà retrouvé un poste en Premier League . Le technicien portugais va prendre la suite de Sean Dyche, viré ce vendredi par Nottingham Forest . Pereira a signé un contrat de dix-huit mois avec les Reds , actuels dix-septièmes de Premier League et pleinement engagés dans la lutte pour leur survie dans l’élite du football anglais.

Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal. Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU…

TB pour SOFOOT.com