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L'arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par coeur
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 16:57

L'arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par coeur

L'arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par coeur

À vos sifflets, prêts ? Partez ! Alors que les championnats arrivent tous à leur terme, les finales des quatre coupes d’Europe respectives se profilent et se rapprochent. Ce lundi, l’UEFA a communiqué l’intégralité des corps arbitraux qui les dirigeront et, en toute logique, celui de la finale de la Ligue des champions a aussi été dévoilé. Après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finales, le Paris Saint-Germain sait désormais qu’il sera arbitré le 30 mai prochain par… un Allemand. Daniel Siebert, à l’état civil.

Un passif positif

Un arbitre que son adversaire, Arsenal, connait très bien puisqu’il avait déjà arbitré les Gunners à l’occasion de leur quart de finale retour contre le Sporting (1-0) mais aussi de la demi-finale retour face à l’Atlético de Madrid (1-0). Les sensations devraient être bonnes. Mais que les Parisiens se détendent : l’arbitre de 47 ans a officié lors de quatre matchs du PSG pour un bilan de trois victoires et un nul, cette saison à Bilbao .…

VM pour SOFOOT.com

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